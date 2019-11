Insekty na talerzu. Odważyłbyś się spróbować tych potraw?

Brytyjczycy próbują zmniejszyć spożycie mięsa i coraz częściej sięgają po zamienniki, na przykład burgery z fasoli. Nowa opcja nie jest jednak odpowiednia dla osób o słabych nerwach. Może nawet wywołać mdłości.

Farma Horizon Insects w Ealing opracowała dużo potraw, w których głównym składnikiem są insekty. Klienci mogą tam dostać mnóstwo dań, w których grają one główną rolę, w tym też... desery. Właścicielka Tiziana Di Costanzo, twierdzi, że insekty mają orzechowy, ziemisty smak. – Kiedy pozbędziesz się uczucia obrzydzenia, przekonasz się, że smakują naprawdę dobrze – przekonuje. – Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy zwiększymy produkcję do 100 kilogramów tygodniowo, a wszystko to przy zerowych stratach – dodaje.

Insekty są hodowane na plastikowych tacach, a kiedy wyrastają, zostają przeniesione do specjalnie zbudowanej drewnianej oficyny. Wszystko odbywa się bez żadnego marnotrawstwa. Dla przykładu podawany na farmie mącznik młynarek nie potrzebuje wody, aby przetrwać, dlatego ich hodowla nie wymaga jej zużycia. Gospodarstwo otrzymuje także za darmo owoce i warzywa, których nie można sprzedać jako paszy.

Na farmie organizowane są co miesiąc kursy kulinarne, podczas których ich uczestnicy mogą nauczyć się przygotowywać bruschettę z chleba kukurydzianego przyozdobioną świerszczami i curry. Można także zjeść burgera z insektów czy chrupiące czekoladowe babki z drewnojadami.