Mężczyzna zachęcał psa, aby rozszarpał kota. Nagranie trafiło do sieci

Gary Truefitt zaczął się niepokoić, gdy jego kot Cleo nie wracał do domu w Walsall. Postanowił przejrzeć nagrania z monitoringu. Widać na nich, że pewien mężczyzna otwiera furtkę i razem z psem wchodzi na posesję, gdzie na jednym z murków siedzi kot. Zwierzę uważnie obserwowało, co się dzieje. Po chwili właściciel psa, złapał go za obrożę i wskazał miejsce, w którym znajduje się kot. Pies nie zastanawiał się długo i złapał zębami bezbronnego czworonoga.

Mężczyzna, który zachęcał psa do zaatakowania kota, uciekł, a wcześniej założył na głowę kaptur, by jego identyfikacja była trudniejsza. Do zdarzenia doszło 23 października. Jak informuje BBC, kot nie przeżył. Nagranie jest tak drastyczne, że wiele portali nie zdecydowało się na opublikowanie go w całości.

– Zauważyłem, że moja brama pozostała otwarta, co było podejrzane, więc postanowiłem sprawdzić nagranie z monitoringu. Byłem całkowicie zszokowany tym, co zobaczyłem – opisał Truefitt. Mężczyzna od ośmiu lat był właścicielem Cleo. – Okropna jest świadomość, że została zaatakowana w ten sposób – dodał.

