17-latka bestialsko zgwałcona przez czterech znajomych? „Muszą za to zapłacić”

Prokurator Orlando Zapata poinformował dziennikarzy lokalnych mediów, że Jhoselin Monica Calani została zgwałcona w ubiegłym miesiącu po tym, gdy spożywała alkohol w towarzystwie znajomych. Z raportów, na które powołuje się The Sun, wynika, że 17-latka straciła przytomność po dwóch drinkach, a kiedy się obudziła „nie pamiętała, co się stało”. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Obrażenia, które odniosła były na tyle poważne, że dziewczynka zmarła po dwóch tygodniach.

„Muszą za to zapłacić”

Prokurator Zapata poinformował, że ofiara znała podejrzanych. Domniemani sprawcy w wieku 16-17 lat zostali aresztowani. – Sprawcy nie mogą wyjść na wolność, trzeba wymierzyć im sprawiedliwość, muszą zapłacić za to, co zrobili – powiedziała matka zmarłej 17-latki. Zapata przekazał także, że śledczy nadal czekają na wyniki badań, aby dowiedzieć się, czy podejrzani w noc, w którą miało dojść do ataku, spożywali narkotyki.