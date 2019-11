Pękniętą szybę zaklejono taśmą. Zdjęcie z samolotu wywołało burzę w sieci

„Lot numer SG8152 linii SpiceJet z Bombaju do Delhi z pękniętą szybą zaklejoną taśmą. Czy to nie jest poważny problem dotyczący bezpieczeństwa? Ktoś słucha?”– napisał Hariharan Sankaran na Twitterze. Na wpis pasażera, który 5 listopada podróżował tanimi indyjskimi liniami lotniczymi, odpowiedział już przewoźnik. Zdjęcie doczekało się ponad 200 udostępnień, a sprawą po kilku dniach zainteresowały się media.

Odpowiedź przewoźnika

Nagłośnienie tego incydentu sprawiło, że władze SpiceJet poczuły się wywołane do tablicy i odpowiedziały na wpis klienta. „Cześć Hariharan, w SpiceJet bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i linie lotnicze w żadnym momencie nie idą na kompromis. Z pewnością przekażemy to osobie odpowiedzialnej w celu podjęcia niezbędnych działań. Przepraszamy za niedogodności” – brzmiał komentarz firmy. W odpowiedzi Sankaran stwierdził, że skoro użyto taśmy, to ktoś widział pękniętą sprawę i pracownicy przewoźnika byli świadomi problemu.

Sprawa ma swój ciąg dalszy. Przedstawiciele SpiceJet w kolejnym komentarzu stwierdzili, że pęknięcie nastąpiło na wewnętrznej elastycznej szybie, która „chroni okno przed zarysowaniami oraz nie przenosi obciążeń konstrukcyjnych”, a usterka została już naprawiona. O dokładniejszy komentarz w sprawie starali się dziennikarze Fox News, ale do 8 listopada nie udało im się uzyskać odpowiedzi przewoźnika.

Czytaj także:

Strajkują pracownicy Lufthansy. Odwołano loty do i z Polski