Szesnaście psów na stacji kolejowej. Czworonogi wzięły udział w nietypowej sesji

O kalendarzu charytatywnym, którego inicjatorką jest Anne Mullins, poinformowała brytyjska agencja SWNS. W sesjach zdjęciowych wzięło udział w sumie 26 psów, a dokładnie przedstawicieli rasy golden retriever. To właśnie te czworonogi pozowały w 13 różnych miejscach w Barnes, czyli południowo-zachodniej części Londynu. Uwagę internautów zwróciła szczególnie fotografia przedstawiająca 16 psów oczekujących na pociąg na jednej ze stacji. Zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych, gdzie udostępniono je ponad 30 tys. razy. Użytkownicy dołączali przy tym zabawne podpisy zastanawiając się, na co czekają czworonogi.

Inne ze zdjęć dołączonych do kalendarze przedstawia dwa psy na „randce” w kinie, a kolejna fotografia to odtworzenie kultowej okładki albumu The Beatles. Tym razem to zwierzęta przechodziły przez przejście dla pieszych, ale dla Brytyjczyków dumnych z zespołu pochodzącego z Liverpoolu nawiązanie jest oczywiste. Kalendarz nie jest jeszcze ukończony, ale z pewnością będzie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli psów i to nie tylko tych mieszkających w Londynie.