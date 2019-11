Nie żyje gwiazda filmów porno Jessica Jaymes. Koroner podał przyczyny jej śmierci

Jessica Jaymes, słynna aktorka filmów pornograficznych zmarła we wrześniu 2019 roku. Informację o jej śmierci wyszły na jaw dzięki jej bliskiej osobie (w różnych przekazach mowa jest o przyjacielu bądź byłym mężu – red.), która chciała odwiedzić Jaymes w jej domu w San Fernando Valley. Gwiazda od pewnego czasu nie reagowała bowiem na próby kontaktu. Także feralnego dnia Jessica Jaymes nie otwierała drzwi. Zaniepokojony znajomy aktorki wezwał na miejsce straż pożarną. Po otworzeniu drzwi w domu znaleziono nieprzytomną kobietę. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon.

Co wynika z raportu koronera?

Amerykański media przytoczyły raport koronera, z którego wynika, że 40-letnia aktorka zmarła z przyczyn naturalnych. W dokumencie stwierdzono jednak, że przed śmiercią podjęła co najmniej jedną próbę samobójczą. Jessica Jaymes miała cierpieć na depresję, mieć myśli samobójcze i probować się zabić poprzez przedawkowanie leków i alkoholu. W raporcie podkreślono, że 9 kwietnia aktorka wypiła sporą ilość alkoholu, straciła przytomność a po tym, jak się ocknęła, przedawkowała leki nasenne. W ostatnich miesiącach przed śmiercią była także wielokrotnie hospitalizowana. Według koronera gwiazda filmów porno przez wiele lat miała także problemy z alkoholem.

Kim była Jessica Jaymes?

Jessica Jaymes (Jej prawdziwe nazwisko to Jessica Michael Redding – red.) zaczęła występować w filmach dla dorosłych w 2002 roku. Jej kariera zaczęła nabierać tempa wraz ze zdobyciem tytułu „Hustler Honey of the Year” i ogłoszeniem jej pierwszą w dziejach modelką kontraktową magazynu Hustler. Pojawiła się łącznie w około kilkuset filmach pornograficznych (różne źródła podają liczbę od 200 do ponad 350). Grywała także epizodyczne role w serialach takich jak „Weeds”.

