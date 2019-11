Przez lata była uzależniona od narkotyków. Pokazała swoją metamorfozę

Jamee Valet z Oreognu w Stanach Zjednoczonych miała 13 lat, gdy po raz pierwszy sięgnęła po narkotyki. Jak sama przyznaje, skłoniło ją do tego trudne dzieciństwo oraz problemy uczuciowe. Po latach przyznała, że używki były dla niej sposobem na odcięcie się od świata i ucieczkę przed rzeczywistością. Kobieta doprowadziła się do bardzo ciężkiego stanu. Była uzależniona od metaamfetaminy i heroiny. Brała również Vicodin oraz Percocets, które są silnymi opioidami. W wieku 17 lat rzuciła szkołę. Podczas jednej z imprez była tak pijana, że została zgwałcona przez dwóch mężczyzn. Kiedy miała 25 lat i zaczęło jej brakować pieniędzy na narkotyki, dopuszczała się licznych kradzieży. Finalnie trafiła do więzienia. Nie mogąc znieść życia za kratami próbowała popełnić samobójstwo. Przeżyła dzięki koleżance z celi, która powiadomiła pogotowie.

Lekarzom udało się ją uratować i skierowali kobietę na odwyk. Podczas leczenia poznała swojego obecnego partnera Jake'a. Para wspierała się w leczeniu. Obecnie minęło ponad 12 miesięcy, odkąd kobieta nie zażywa narkotyków. – Były trudne chwile. Dwukrotnie poroniłam ciążę. Tylko od ciebie zależy, jak będzie wyglądać twoje życie. Byłam na samym dnie, nie widziałam żadnego sensu. Kiedy myślałam, że gorzej już nie będzie, zobaczyłam światełko w tunelu. Teraz mam tak wiele planów i marzeń. Pracuje w firmie budowlanej, ale marzę o tym, aby zostać kosmetyczką – opowiadała Jamee Valet.

W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak ogromną metamorfozę przeszła Amerykanka.

Czytaj także:

Artystka oskarża Romana Polańskiego o gwałt. „To była skrajna przemoc”