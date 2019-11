Brutalna egzekucja. Policjant, który zatrzymywał syna El Chapo, został postrzelony 150 razy

28-letni Ovidio Guzman, znany jako „Mysz”, jest jednym z czwórki dzieci Guzmana Loera z Grisedlą Lopez Peres. To właśnie o niego toczył się ostatnio spór na ulicach miasta Culiacan. 17 października mężczyzna został zatrzymany przez policję. Po rozniesieniu się informacji o zatrzymaniu, przedstawiciele narkotykowego kartelu z Sinaloa w wielkiej liczbie stawili się w mieście Culiacan. Członkowie gangu oprócz standardowej broni długiej mieli też ciężkie karabiny maszynowe, wyrzutnie granatów i bazooki. Rozpoczęło się polowanie na policjantów, przy którym nie oszczędzano ludności cywilnej.

W związku z zamieszkami policja postanowiła wypuścić syna El Chapo po zaledwie czterech godzinach, aby uniknąć rozlewu krwi. Finalnie akcja została uznana za całkowicie nieudaną, a funkcjonariusze, którzy za nią odpowiadali, zostali wydaleni ze służby. To jednak nie zakończyło sprawy. Kilka dni temu na ulicach Culiacan ponownie doszło do zamieszek. Członkowie gangu zatrzymali samochód należący do jednego z policjantów, który uczestniczył w zatrzymaniu syna narkotykowego bossa. Po chwili w stronę funkcjonariusza skierowano serię strzałów. W tym czasie wystrzelono aż 150 strzałów. Mężczyzna zginął w ciągu 30 sekund. Brutalnie zamordowany policjant to Eduardo N. - był oficerem wysokiego szczebla w stanowej policji prewencyjnej Sinalo.