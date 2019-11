Incydent podczas pogrzebu. Ciało burmistrza wypadło z trumny

4 listopada w wieku 59 lat zmarł Tacuri Garcia, burmistrz miasta Tarma w środkowym Peru. Według oficjalnych informacji przyczyną zgonu był zawał. Śmierć uwielbianego polityka poruszyła lokalną społeczność. Z tej okazji ogłoszono dwudniową żałobę. Na pogrzebie burmistrza pojawiło się ponad 3000 osób. W trakcie ceremonii doszło do nieprzyjemnego incydentu.

W momencie, gdy pracownicy zakładu pogrzebowego opuszczali ciało Tacuriego Garcii do grobu za pomocą lin, trumna nagle spadła w dół. Ciało polityka wypadło z niej i było widoczne dla wszystkich zgromadzonych na pogrzebie. Wśród żałobników wybuchła lekka panika. Chwilę później pracownicy zakładu pogrzebowego ponownie włożyli ciało burmistrza do trumny a ceremonia pogrzebowa była kontynuowana. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, co dokładnie wydarzyło się podczas pogrzebu.