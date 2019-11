Podróżuje przez Meksyk, towarzyszy mu 14 psów. Chce zwrócić uwagę na ważny problem

Edgardo Zuniga z Meksyku wpadł na nietypowy pomysł, jak zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wykorzystywania zwierząt i bezdomności psów. Mając do dyspozycji jedynie trójkołowy rower typu cargo, 49-latek podróżuje ulicami meksykańskich miast i wiosek i pomaga bezdomnym zwierzętom. Jego wyprawa rozpoczęła się dokładnie 17 lipca 2013 roku. Od tej pory przemierzył niemal połowę kraju. Swoją przygodę rozpoczął w stane Chiapas, na południowo-wschodniej granicy z Gwatemalą. Obecnie towarzyszy mu 14 psów. – Nie mamy za dużo pieniędzy, utrzymuje się z datków, które otrzymuje od ludzi. Z tych pieniędzy kupuje moim pupilom karmę. Do roweru mam przyczepione torby, w których przewożę jedzenie, leki czy ubrania i koce, aby ochronić się przed deszczem – opowiada Edgardo Zuniga dodając, że na stałe jest z nim 14 psów, które pomagają także ratować inne zwierzęta.

Życie zawdzięcza mężczyźnie ponad 400 czworonogów. – Zabierałem je z ulic, aby nie przejechały ich auta, szukałem dla nich opiekunów, dawałem jeść. Moja podróż ma pokazać ludziom, jak fantastycznymi zwierzętami są psy. Są wierne, pełne miłości i zrobią wszystko dla opiekunów, które kochają. Jednocześnie same nie mają sobie szans poradzić. Jeśli widzicie w waszej okolicy bezdomnego psa, zaopiekujcie się nim. Jeśli nie możecie tego zrobić – pomóżcie znaleźć mu dom – tłumaczy.

Jednocześnie Edgardo Zuniga zwraca uwagę na problem wykorzystywania i bicia zwierząt. – Choć przemoc wobec zwierząt jest karalna w większości kraju, nadal jest to stosowana praktyka. Często spotykałem pobite psy, które były w bardzo ciężkim stanie. Musimy się nauczyć szacunku dla zwierząt, świadomość w tym zakresie po prostu musi być podniesiona. One ta to zasługują – podsumowuje.