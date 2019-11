Rosyjskie „aniołki Victoria's secret”. Sporo namieszały w świecie mody

Victoria's Secret od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych marek bieliźnianych na świecie. Sławę zawdzięcza m.in. efektownym pokazom mody. Chodzące po wybiegach modelki - nazywane aniołkami Victoria's Secret - zyskiwały ogromną sławę i przepustkę do dalszej kariery. Pokazy od lat przyciągały przed telewizory miliony widzów z całego świata. W 2013 roku transmisję oglądało aż 10 milionów widzów. Jak podawało w maju 2019 roku „Harper’s Bazaar”, zainteresowanie imprezą w Stanach Zjednoczonych spadło do tego stopnia, że firma L Brands, właściciel marki, podjął decyzję o zakończeniu relacjonowania pokazów w telewizji. Kilka miesięcy temu wiele spekulacji wzbudził wywiad 28-letniej modelki Shaniny Shaik dla autralisjkiego wydania "Daily Telegraph", w którym powiedziała, że nie przygotowuje się do wyjścia na wybieg, a zawsze o tej porze roku była już w trakcie treningów. - Niestety, tegoroczny pokaz się nie odbędzie. Wiem jednak, że trwają prace nad przygotowaniem nowej koncepcji pokazu - dodała.

Rosyjskie modelki podbijają wybiegi

Dzięki pokazom Victoria's secret sławę zyskało kilka rosyjskich modelek. Irina Shayk zajęła 10. pozycję w rankingu „20 najseksowniejszych kobiet” sporządzonym przez redakcję serwisu Models.com. Przez kilka lat była związana z piłkarzem Christiano Ronaldo, którego poznała podczas kampanii reklamowej dla Armani Exchange. W latach 2015–2019 jej życiowym partnerem był aktor Bradley Cooper, z którym ma córkę Leę De Seine.

Kate Grigorieva w latach 2015-2016 była jedynym rosyjskim "aniołkiem". Wcześniej brała udział w programie telwizyjnym "Top model". Po tym, jak w 2017 roku władze Chin odmówiły jej wjazdu do kraju, nie pojawiła się w żadnym oficjalnym pokazie "Victoria's secret". Nadal jednak bierze udział w wielu sesjach zdjęciowych i regularnie pojawia się w magazynach modowych m.in. "Vogue". Jest żoną piłkarza Dynamo Moskwa Antona Shunina.



Vitalina Sidorkina już w wieku 13 lat podpisała kontrakt z moskiewską agencją modelek Cherie Models i brała udział w pierwszych pokazach w Japonii. W 2013 roku Sidorkina wzięła udział w tygodniach mody w Nowym Jorku i Paryżu, a dwa lata później pojawiła się w finałowym pokazie Victoria's Secret. Później wyszła za mąż za włoskiego biznesmena Valerio Morabito. Irina Sharipova w 2010 roku została pierwszą wicemiss Rosji. Następnie reprezentowała Rosję w konkursie piękności Miss World. W 2014 roku Irina wzięła udział w pokazie mody Victoria's Secret w Londynie i otworzyła prezentację Dolce & Gabbana w Mediolanie.

