James Le Mesurier znaleziony martwy obok swojego domu. Kilka dni po oskarżeniach ze strony Rosji

James Le Mesurier w 2014 roku założył Mayday Rescue Foundation, która organizuje, szkoli i wyposaża ratowników w strefach konfliktu. W rozmowie z agencją Reutersa, sąsiad mężczyzny przekazał, że został on znaleziony martwy w pobliżu swojego domu w centralnej dzielny Beyoglu w Stambule. Okoliczności jego śmierci nie są jasne.

Głównym zadaniem Jamesa Le Masuriera było szkolenie grupy zwanej „Białe Hełmy” (oficjalna nazwa to Obrona Cywilna Syrii), ochotników, którzy uratowali tysiące cywilów podczas konfliktu w Syrii.

Mayday Rescue to organizacja non-profit z biurami w Amsterdamie i Stambule, której projekty były finansowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych i rządy różnych innych krajów. Jak pisze „Huffington Post” Le Mesurier i „Białe Hełmy” były przedmiotem ciągłej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez władze syryjskie i rosyjskie. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oskarżyło go w poście na Twitterze o „powiązania z terrorystami” .

– Jako założyciel miałem jasny pomysł i mogłem obserwować, jak on nabiera kształtu, jednak same „Białe Hełmy” są w 100 proc. organizacją syryjską – powiedział w rozmowie z „Huffington Post” Le Mesurier w 2017 roku. – Jestem bardzo dumny z tego co robią na co dzień w najbardziej nadzwyczajnych okolicznościach. Ci mężczyźni i kobiety wychodzą każdego dnia na ulice, ryzykując życiem dla swoich rodzin i społeczności, co jest inspirujące – mówił.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest świadome doniesień na temat śmierci mężczyzny. Na razie jednak nie komentuje sprawy.