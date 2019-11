Alarmy rakietowe w Izraelu. Ambasada RP ostrzega, co z meczem Polaków?

Agencja Reutera przekazała, że podczas izraelskiego nalotu zginął Baha Abu Al-Ata, czyli lider palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, oraz jeden z jego synów. W odpowiedzi ze Strefy Gazy wystrzelono rakiety w kierunku Izraela, w tym w stronę Tel Awiwu. Tamtejszy rząd ogłosił alarmy oraz podjął decyzję o zamknięciu szkół w kilku gminach. Podobne rozwiązania wprowadzono na terenie Strefy Gazy. Izraelskie szpitale przekazały informację o przyjęciu cywili, którzy ucierpieli w wyniku ataku rakietowego. „The Times of Israel” donosi z kolei, że otworzono już schrony, w których mogą chronić się mieszkańcy regionów zagrożonych ostrzałem.

Ambasady reagują

Komunikat wydała już ambasada Izraela w Polsce potwierdzając, że alarmy rakietowe ogłoszono w południowej i środkowej części kraju. „Miliony ludzi kryją się w schronach, szkoły i miejsca pracy zamknięte. Izrael będzie bronił się przed sponsorowanym przez Iran Islamskim Dżihadem, grupą terrorystyczną, która przeprowadziła mnóstwo ataków na naszą ludność” – dodano.

Na sytuację zareagowała także ambasada RP w Izraelu. „W związku z alarmami przeciwrakietowymi na terytoriach przylegających do Strefy Gazy (SG) oraz na terenie Tel Awiwu oraz zaostrzeniem sytuacji wokół SG, stanowczo odradzamy podróże do SG i obszarów z nią graniczących oraz przypominamy podstawowe zasady reagowania w przypadku alarmu " – czytamy w oświadczeniu, do którego dołączono informacje o schronach oraz procedurach postępowania w przypadku alarmu.

Co z meczem reprezentacji?

Sytuacja w Izraelu interesuje szczególnie kibiców, ponieważ polska reprezentacja już w sobotę 16 listopada biało-czerwoni rozegrają mecz w ramach eliminacji do Euro 2020. Spotkanie z Izraelem ma odbyć się w Jerozolimie, gdzie sytuacja jest spokojna, o czym poinformował w rozmowie z WP Sportowe Fakty Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. – Nie mamy żadnej oficjalnej informacji z izraelskiej strony, a tylko gospodarz albo UEFA może podjąć decyzję o ewentualnym odwołaniu spotkania – powiedział Kwiatkowski. – Z tego, co wiem, jeśli chodzi o Jerozolimę, czyli miasto gdzie ma zostać rozegrany mecz, sytuacja jest spokojna. Pamiętam, że w marcu, przed meczem Izrael – Austria, też doszło w kraju do bombardowań, a spotkanie się odbyło. Czekamy na decyzje – dodał.

