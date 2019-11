Hongkong. Przeciwnik protestów oblany benzyną i podpalony. „Zachowują się jak członkowie ISIS”

Nagranie pokazuje, jak mężczyzna wdaje się w słowną sprzeczkę z demonstrantami. Jest nieuzbrojony i krzyczy w ich kierunku. Używa wulgaryzmów i w końcu mówi: „Nie wszyscy jesteście Chińczykami” . Wtedy zostaje oblany łatwopalną substancją i podpalony.

„Poniedziałek w Hongkongu. Mężczyzna, który otwarcie nie zgadzał się z protestującymi, został oblany benzyną przez demonstrujących i podpalony. Radykalni protestanci w Hongkongu zaczęli zachowywać się jak członkowie tzw. Państwa Islamskiego” – napisał dziennikarz Hu Xijin z „Global Times” .

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan określany jest jako krytyczny.



Do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak policjant postrzelił jednego z protestujących na ulicach Hongkongu.

Dlaczego protestujący wyszli na ulice?

Trwające od kwietnia protesty przeciwko projektowi zmian w ustawie ekstradycyjnej, pozwalającej na przekazywanie mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych, pogrążyły region autonomiczny w największym kryzysie politycznym od jego przyłączenia do Chin w 1997 r. Pod presją masowych demonstracji władze zawiesiły we wrześniu prace nad projektem. Protesty jednak trwały, a aktywiści domagają się pełnej demokracji i wszczęcia dochodzeń w sprawie zachowania policji.

Czytaj także:

Hongkong. Policjant postrzelił jednego z protestujących podczas transmisji na żywo na Facebooku