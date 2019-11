Powódź zalewa Wenecję. Internauci pokazują dramatyczne zdjęcia

Z wyliczeń BBC wynika, że poziom wód w Wenecji sięgnął poziomu najwyższego od ponad 50 lat. Według lokalnego centrum meteorologicznego po ulewnych deszczach poziom wody wynosi już 187 centymetrów. Do największych szkód doszło na placu św. Marka, czyli jednej z najniżej położonych części miasta. Przedsionek liczącej ponad tysiąc lat bazyliki św. Marka został zalany, a poziom wody wewnątrz świątyni sięgnął 70 cm. Eksperci cytowani przez włoskie media są przekonani, że powódź doprowadzi do szkód w budynku a już teraz wiadomo, że woda zalała wymieniane niedawno mury.

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro zapowiedział ogłoszenie stanu katastrofy i ostrzegł, że powódź „pozostawi trwały ślad”. „Sytuacja jest dramatyczna, a koszty będą wysokie. To wynik zmian klimatu. Prosimy rząd o pomoc” – dodał samorządowiec. Podniesiony stan wody to także zła informacja dla lokalnych przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni zamknąć kawiarnie i restauracje. W pobliżu lokali widziano pływające krzesła i stoły, a działania pracowników i właścicieli skupiają się na zabezpieczeniu sprzętu przed uszkodzeniem.

Kalosze wędkarskie mogą się przydać



Spacery uliczkami nie są teraz przyjemne



Woda sięga do kolan



Ustawiono już specjalne pomosty



Jak widać na jednym ze zdjęć, woda wdziera się także do lokali



Nie wygląda to dobrze



Woda zalewa okoliczne place



Pokrowce na obuwie mogą okazać się przydatne



Plac św. Marka Czytaj także:

Prognoza pogody na środę. Termometry wskażą do 16℃.