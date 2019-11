15-latek strzelał do uczniów szkoły w Kalifornii. Później chciał popełnić samobójstwo

Informacje o strzelaninie w Saugus High School w Santa Clarita przekazał departament szeryfa hrabstwa Los Angeles. – Mamy wiele ofiar – przekazał Bob Boese z departamentu szeryfa w Los Angeles. – Nasi funkcjonariusze przeszukują kampus, próbując znaleźć podejrzanego o dokonanie strzelaniny – dodał.

Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 7:45 czasu lokalnego. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać grupy uczniów, prowadzonych przez uzbrojonych policjantów. CNN podaje, że co najmniej trzy osoby zostały wyniesione ze szkoły na noszach. Straż pożarna Los Angeles podała, że w wyniku strzelaniny, rannych zostało co najmniej sześć osób. Wszystkie trafiły do pobliskich szpitali. Życia jednej z nich nie udało się uratować.

Służby poinformowały, że w związku ze strzelaniną poszukiwany jest 15-letni Azjata. Był prawdopodobnie uczniem szkoły. Wiadomo, że ubrany był w czarny strój. Jak podaje CNN, w momencie, gdy jednostka SWAT dotarła do jego domu, chłopak miał usiłować popełnić samobójstwo. Obecnie przebywa w szpitalu. Początkowo media informowały,że nie żyje.

Departament szeryfa podał, że wszystkie szkoły w pobliżu zostały zamknięte. „Jeżeli mieszkasz w okolicy Saugus High, prosimy cię o zamknięcie drzwi i pozostanie w domu. Jeżeli widzisz podejrzanego, ciemno ubranego na podwórku albo gdzieś w pobliżu, zadzwoń pod 911” – apelują na Twitterze służby.

Stacja ABC7 prowadzi transmisję na żywo z miejsca, w którym doszło do strzelaniny.

