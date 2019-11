Nauczycielka uprawiała seks z 16-letnim uczniem. Będzie miała poważne problemy

Olivia Sondheim pracowała jako nauczycielka w szkole Lynnwood High School w mieście Bothell w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Była odpowiedzialna za prowadzenie chóru. W 2016 roku 28-letnia wówczas kobieta miała po raz pierwszy uprawiać seks ze swoim nieletnim uczniem. Nauczycielka spotykała się z 16-latkiem także w swoim mieszkaniu poza godzinami pracy szkoły. Sprawa została zgłoszona na policję.

Sąd w stanie Waszyngton uznał Olivię Sondheim za winną molestowania i wykorzystywania seksualnego nieletniego. Zdaniem sędzi nauczycielka dopuściła się niegodnego czynu, który odciśnie piętno na całym życiu nastolatka. Kobieta została skazana na karę roku pozbawienia wolności. Otrzymała również zakaz kontaktów z nastolatkiem oraz wykonywania jakichkolwiek zawodów, w których miałaby kontakt z dziećmi. W trakcie procesu Olivia Sondheim przepraszała za swoje zachowanie. – To, co zrobiłam, jest niewybaczalne. Zdradziłam mojego męża, zrobiłam to z nastolatkiem. Mam świadomość, że moje słowa nie naprawią wyrządzonej szkody. Przepraszam z całego serca za to, co się stało – podkreślała.