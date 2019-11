W Paryżu znów zapłonęły samochody. „Żółte kamizelki” świętowały rok protestów

W rocznicę pierwszego protestu „żółtych kamizelek” w Paryżu znów zapłonęły samochody, a na ulicach doszło do zamieszek. Francuska policja donosi o zatrzymaniu co najmniej 105 osób – podaje portal The Local France.

Na sobotę zaplanowane zostały dwa wielkie marsze w Paryżu i setki podobnych inicjatyw w innych częściach Francji. The Local podaje, że jedna z demonstracji, która miała wyruszyć z Place d'Italie, została rozwiązana. Decyzja zapadła po tym, jak grupa uczestników wiecu, w większości ubranych na czarno mężczyzn, zaczęła podpalać samochody i niszczyć wszystko, co znalazło się na ich drodze. Policja twierdzi jednak, że udało się jej opanować sytuację. – Nawet jeśli zdjęcia z Placu Włoskiego są spektakularne, to fakt jest taki, że w pozostałej części Paryża było spokojnie – komentował szef stołecznej policji Didier Lallement w trakcie sobotniej konferencji. – Na szczęście nie ma zniszczeń w innych rejonach – dodał. Łącznie policja aresztowała ponad 100 osób. Demonstranci mają na swoim koncie liczne rozboje, m.in. zniszczenie witryny banku HSBC czy podpalenia samochodów. Odnotowano także atak na strażaków, którzy zostali wezwani do gaszenia aut. Osoby znajdujące się w jednym z barów zaatakowano gazem pieprzowym. The Local podkreśla, że w ostatnich miesiącach spadła liczebność osób biorących udział w protestach tzw. żółtych kamizelek. Przed rokiem, gdy ruch rósł w siłę, manifestacja zorganizowana w Paryżu 17 listopada przyciągnęła blisko 300 tys. osób. Demonstrujący zapowiadają jednak, że nie składają broni. – Jesteśmy tu, nawet jeśli nie podoba się to Emmanuelowi Macronowi – krzyczeli w sobotę demonstranci. Wiece zaplanowano także na niedziele. Czytaj także:

