Książę Andrzej: Nie uprawiałem seksu z 17-latką. Jadłem wtedy pizzę z córką

Virginia Giuffre, jedna z oskarżycielek w procesie przeciwko Epsteinowi twierdzi, że trzykrotnie została zmuszona do współżycia z księciem Andrzejem. Kobieta utrzymuje, że miało to miejsce w latach 2001-2002, gdy miała 17 lat. Syna królowej Elżbiety II miała spotkać na przyjęciach w Londynie, w Nowym Jorku oraz na prywatnej wyspie Epsteina w archipelagu Wysp Dziewiczych.

Książę Andrzej w wywiadzie udzielonym Emily Maitlis w programie „Newsnight” na antenie BBC zaprzeczał tym twierdzeniom. – To nie miało miejsca. Mogę kategorycznie powiedzieć, że to się nigdy nie stało – stwierdził. – Co więcej, nie pamiętam, bym kiedykolwiek poznał tę panią – powiedział o Giuffre. W kontekście tego stwierdzenia warto przypomnieć, że znane są wspólne zdjęcia księcia i 17-letniej wówczas dziewczyny.

Wersja Virginii Giuffre

We wrześniu 35-letnia obecnie Virginia Giuffre postanowiła na nowo zabrać głos, by w amerykańskiej telewizji opowiedzieć o tym, czego miała doświadczyć jako 17-latka.- Byłam pierwszy raz w Londynie i byłam młodziutka. Ghislaine obudziła mnie rano i powiedziała, że poznam dziś księcia. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że zostanę mu „sprzedana” – relacjonowała kobieta.

Noc w Londynie

Wieczorem Virginia wraz z innymi dziewczętami miała gościć w loży VIP stołecznego klubu Tramp, gdzie pojawił się książę Andrzej, który zamawiał dla niej wódkę. W wywiadzie na antenie NBC kobieta twierdziła, że po zabawie w lokalu trafiła do domu Ghislaine Maxwell w Londynie, gdzie została zmuszona do świadczenia usług seksualnych księciu Andrzejowi. – On tu przyjdzie. Chcę, żebyś zrobiła dla niego to, co dla Epsteina – miała jej powiedzieć Maxwell. Z relacji Virginii wynika, że do stosunku seksualnego między nią, a synem królowej Elżbiety II doszło w łazience, następnie para przeniosła się do sypialni. – Nie był nieuprzejmy, ani nic w tym stylu. Powiedział „dziękuję” i jakieś miłe sentymentalne słówka, po czym wyszedł. Nie mogłam uwierzyć, że nawet royals jest w to zamieszany – wspominała kobieta. Wcześniej twierdziła, że trzykrotnie była molestowana przez księcia.

Książę Andrzej: Jadłem pizzę

Do tej historii na antenie BBC odniósł się książę Andrzej. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej stwierdził, że "wszystko się w niej nie zgadza". Na dowód przytoczył swoją wersję – stwierdził, że 10 marca 2001 roku zabrał swoją córkę Beatrice do lokalu Pizza Express w Woking, a następnie spędził noc w domu. – Wypad do Pizza Express w Woking to dla mnie niecodzienna aktywność. Dlatego pamiętam ten dzień wyjątkowo dobrze – zaznaczył. Virginia Giuffre twierdzi z kolei, że własnie tego dnia współżyła z księciem w Londynie.

Samobójstwo miliardera

Przypomnijmy, że skandal z udziałem księcia Andrzeja powrócił za sprawą aresztowania Jeffreya Epsteina (Amerykanin miał popełnić samobójstwo w celi 10 sierpnia – red.). Brytyjski książę był jednym z bliskich i wysoko postawionych znajomych, którzy mieli gościć na przyjęciach organizowanych przez oskarżanego o molestowanie nieletnich i stręczycielstwo finansisty. Wraz z rewelacjami na ten temat, głośno stało się ponownie o Virginii Giuffre. Kobieta w 2015 roku pozwała o zniesławienie Ghislaine Maxwell, brytyjską celebrytkę, która oskarżona jest o stręczycielstwo. Giuffre twierdziła m.in., że Epstein zmuszał ją do relacji seksualnych z księciem Andrzejem, a w cały układ została wciągnięta przez Maxwell. Pałac Buckingham zaprzeczał tym oskarżeniom dotyczącym syna królowej Elżbiety II w oficjalnym oświadczeniu.

