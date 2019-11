Internauci wyśmiali modelkę za jej występ na wybiegu. Ta tłumaczyła się rodzinną tragedią

Demi Rose w lipcu pojawiła się na Fashion Week w Miami, gdzie wystąpiła w kostiumie kąpielowym. O tym pokazie stało się głośno dosłownie kilka dni temu za sprawą internautów, którzy opublikowali w mediach społecznościowych krótkie nagranie z udziałem 24-latki. Modelka poruszała się po wybiegu w dość specyficzny sposób. „Dlaczego chód Demi Rose jest taki dziwny?” – dopytywał jeden z użytkowników Twittera. „Jest piękna, ale jej spacer po wybiegu był żenujący” – czytamy w innym z komentarzy.

Sama zainteresowana postanowiła odpisać na wpisy internautów. Przyznała, że nie jest specjalistką od poruszania się po wybiegu. Wyjaśniła także, że w dniu pokazu była zdenerwowana, ponieważ zgubiła bluzkę, a buty były za duże. „Nie wspominając już o tym, że miałam także do czynienia z problemami osobistymi” – napisała Rose wyjaśniając, że miesiąc wcześniej zmarła jej mama.

Marzy o roli dziewczyny Bonda

Przypomnijmy, o mieszkającej na co dzień w Birmingham modelce, która na południowoamerykańskie korzenie, stało się głośno, kiedy wystąpiła w teledysku Chrisa Browna. Regularnie pojawia się także w sesjach zdjęciowych m. in. dla magazynu „FHM”. W rozmowie z mediami Rose podkreślała, że marzy o karierze aktorki. – Zaczęłam chodzić na zajęcia do szkoły filmowej. Chcę się uczyć aktorstwa od najlepszych. Moim największym marzeniem jest zagranie dziewczyny Jamesa – przyznała w jednym ze styczniowych wywiadów. 24-latka stwierdziła, że jedynym co może jej przeszkodzić w zagraniu u boku Agenta 007 jest niski wzrost. Demi Rose mierzy zaledwie 157 cm.

