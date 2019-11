Donald Trump przeszedł niezapowiedziane wcześniej badania lekarskie. Rzeczniczka uspokaja

W sobotę prezydent Donald Trump poddał badaniom lekarskim w wojskowym szpitalu. Część z amerykańskich mediów zwróciła uwagę, że nie zostały one zapowiedziane wcześniej. Rzeczniczka Białego Domu zapewnia jednak, że to rutynowe badania, które prezydent przechodzi co roku.

CNN poinformowało, że wizyta prezydenta Donalda Trumpa w szpitalu wojskowym Walter Reed, które miała miejsce w sobotę, nie była zgodna z protokołem rutynowego prezydenckiego badania lekarskiego. Według ich źródła, przed wizytą prezydenta personel medyczny szpitala zwykle otrzymuje wcześniej powiadomienie o pacjencie „VIP”. Tym razem tak się nie stało. Jednak rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham zapewnia, że badania były elementem corocznych kontroli, a odbyły się wcześniej, bo prezydent miał akurat wolny weekend. Stwierdziłą też, że prezydent jest „zdrowy tak, jak tylko można być zdrowym”. Poprzednie, rutynowe badania Donalda Trumpa miały miejsce w lutym tego roku. Wówczas lekarze uznali jego stan zdrowia za bardzo dobry. Rzeczniczka Białego Domu nie podała żadnych szczegółów na temat badań, które przeszedł Donald Trump. Powiedziała CNN, że wyniki nie będą ujawniane, dopóki prezydent nie zakończy całego corocznego przeglądu stanu zdrowia. Amerykański prezydent nie jest zobowiązany do publicznego przedstawienia wyników swoich badań. Wizytę w szpitalu Waltera Reeda skomentował również sam Donald Trump. „ Odwiedziłem wspaniałą rodzinę młodego mężczyzny przechodzącego poważną operację we wspaniałym Centrum Medycznym Waltera Reeda. Tamtejsi lekarze naprawdę są jednymi z najlepszych na świecie. Zacząłem też pierwszą część swoich dorocznych badań. Wszystko bardzo dobrze (doskonale!) ” – napisał na Twitterze. Czytaj także:

Sąd uznał byłego doradcę Trumpa za winnego utrudniania śledztwa i kłamstw przed Kongresem