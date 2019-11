Wrzucił do dziury mentosy, jajko i zalał Colą. Jakim cudem wyskoczył z niej sum?

Nagranie pojawiło się w serwisie YouTube 1 listopada i szybko zostało rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Na filmiku widać, jak mężczyzna wsypuje do dziury w ziemi mentosy, wbija jajko i wlewa Coca-Colę. Po chwili z otworu wyskakuje duży sum. Sytuacja powtarza się kilkukrotnie, a autor filmiku w żaden sposób nie tłumaczy, w jaki sposób ryba znalazła się wcześniej pod powierzchnią.

Akcja marketingowa?

Internauci zaczęli snuć własne teorie, a część z nich przedstawił serwis Science Alert. Najpopularniejszą z nich jest ta, że dziura była połączona z większym zbiornikiem wodnym, a ryba została zwabiona zapachem jajka. Niektórzy twierdzą jednak, że materiał jest mistyfikacją. Jednym z pomysłów tłumaczących to, co wydarzyło się na nagraniu, jest akcja marketingowa firm Coca-Cola i Mentos. Rzecznik drugiej z firm zaprzeczył, jakoby marka miała cokolwiek wspólnego z powstaniem filmiku. Coca-Cola nie przesłała z kolei swojego oświadczenia.

Eksperci wskazują, abstrahując od braku tłumaczenia, dlaczego ryba znalazła się w dziurze, że sum ma wrażliwe receptory węchowe na wąsach, przez co nie miał problemu z wyczuciem zapachu jajka. Dodają, że dodatnie dwutlenku węgla z napoju do wody prowadzi do rozcieńczenia stężenia tlenu, co może wywołać panikę u suma.

Czytaj także:

Skamielina, która pokazała naukowcom, że mylili się o... 50 mln lat