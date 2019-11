Wielka Brytania stopiła milion pamiątkowych monet. Królewska Mennica potwierdza

Z okazji brexitu brytyjski kanclerz skarbu Sajid Javid ogłosił plan wprowadzenia do obiegu kilku milionów pamiątkowych, siedmiobocznych monet z wygrawerowaną datą brexitu – 31 października. Na 50-pensowych monetach miały pojawić się także słowa „Pokój, dobrobyt i przyjaźń z wszystkimi narodami” oraz twarz królowej Elżbiety II.

Jednak ze względu na opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, pamiątkowe monety nie trafią do obiegu. Jak informuje Bloomberg, powołując się na wypowiedź rzeczniczki brytyjskiej mennicy, do 31 października zdążyła ona wyprodukować milion „brexitowych” monet.

Monety zostały stopione. Rzeczniczka nie chciała podać konkretnego kosztu ich produkcji i zniszczenia.

Opóźnienie brexitu

29 października Donald Tusk potwierdził, że przedstawiciele 27 państw unijnych zgodzili się na przyjęcie wniosku Londynu o przedłużenie terminu brexitu o trzy miesiące – do 31 stycznia 2020 roku. „Do moich brytyjskich przyjaciół. UE27 formalnie zgodziła się na przedłużenie brexitu” – napisał szef Rady Europejskiej na swoim profilu na Twitterze. „To przedłużenie może być ostatnie. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej” – zaznaczył Donald Tusk.

Wniosek o przedłużenie terminu brexitu złożył premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, zmuszony do tego przez brytyjski parlament. Przedłużenie jeszcze w piątek blokowała Francja, ale ostatecznie sprzeciw został wycofany. Jak informuje „The Guardian”, zgodnie z warunkami przedłużenia Wielka Brytania może pozostać w Unii Europejskiej do 31 stycznia 2020 roku. Jednak nie musi czekać z opuszczeniem UE do tego czasu.

