Na Malcie aresztowano czołowego biznesmena. Chodzi o morderstwo dziennikarki?

Jednostka należąca do biznesmena została przejęta przez Siły Zbrojne Malty. Świadkowie twierdzą, że luksusowy jacht Gio wyszedł z portu Portomaso około 5:30 rano i krótko po tym podpłynęła do niego łódź patrolowa marynarki. „Times of Malta” podaje, że jacht z biznesmenem na pokładzie powrócił do portu, a Yorgena Fenecha aresztowano.

Media podkreślają, że akcja służb została przeprowadzona dzień po tym, jak premier Joseph Muscat podpisał dokument gwarantujący ułaskawienie człowiekowi, który twierdzi, że wie, kto stoi za zleceniem zabójstwa dziennikarki.

Yorgen Fenech jest dyrektorem generalnym Tumas Group, firmy zajmującej się m.in. inwestowaniem w nieruchomości, ich wynajmem i zarządzeniem. Poza tym biznesmen stoi na czele grupy, która w 2013 roku otrzymała główną koncesję od maltańskiego rządu na budowę elektrowni gazowej.

Panamskie interesy

Jak podaje Reuters, osiem miesięcy przed śmiercią Caruana Galizia pisała na swoim blogu o tajemniczej firmie 17 Black Limited zarejestrowanej w Dubaju, sugerując jej powiązania z maltańskimi politykami. Nie podała jednak wówczas, skąd ma takie informacje. Nie potrafiła też zidentyfikować, kto jest jej właścicielem. Teraz agencja Reutera ustaliła, że jest to własnie Fenech.

Z ujawnionego w ramach tzw. Panama Papers maila z grudnia 2015 roku wynika, że z przedsiębiorstwa 17 Black Limited płynęły przelewy za niesprecyzowane usługi na rzecz panamskich firm Hearnville i Tillgate założonych przez konsultantów z Nexia BT dla ministra turystyki Konrada Mizziego i szefa gabinetu premiera Keitha Schembriego. W ciągu roku miało być to około 2 milionów dolarów.

Zamach na dziennikarkę

Daphne Galizia zginęła 16 października 2017 roku po tym, jak w jej samochodzie wybuchła bomba. Galizia pisała bloga „Running Commentary”, który jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na Malcie. Dziennikarka prowadziła własne śledztwa, głównie ws. korupcji wśród polityków. Galizia została opisana przez portal POLITICO, jako „jednoosobowa Wikileaks”.

