Greta Thunberg na zdjęciu sprzed 120 lat? Jest teoria spiskowa

Na zdjęciu znalezionym w archiwach Uniwersytetu Waszyngtońskiego widać troje dzieci, które pracują w kopalni złota w Kanadzie. Dziewczynka znajdująca się po lewej stronie fotografii do złudzenia przypomina szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg. Zgodnie z szacunkami zdjęcie zostało wykonane około 1898 roku.

Opisywana fotografia wywołała lawinę komentarzy. Internauci żartują i przedstawiają teorię spiskową. „»Greta Thunberg« jest na zdjęciu sprzed 120 lat i jest to moja nowa ulubiona teoria spiskowa. Greta podróżuje w czasie. »Jest z przyszłości« i jest tutaj, aby nas uratować”, „Greta Thunberg jest podróżnikiem w czasie”, „Ona podróżuje w czasie. Wcale się nie zmieniła” – czytamy.

Greta Thunberg na szczycie klimatycznym ONZ

16-letnia Greta Thunberg we wrześniu na szczycie klimatycznym ONZ wygłosiła płomienne przemówienie. – Przychodzicie do nas młodych, po nadzieję. Jak śmiecie!? Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami – mówiła Greta Thunberg do światowych przywódców w Nowym Jorku. – Ludzie cierpią, ludzie umierają, zawalają się całe ekosystemy. Jesteśmy u progu masowego wymierania, a wy potraficie mówić jedynie o pieniądzach i opowiadać bajki o wiecznym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?! – pytała. – Zawiedliście nas. Ale młodzi ludzie zaczynają rozumieć tę zdradę. Oczy przyszłych pokoleń skierowane są na was. I jeśli zdecydujecie się nas zawieść, obiecuję: nigdy wam tego nie wybaczymy – kontynuowała, – Chcę, żebyście słuchali naukowców. I chcę, byście zjednoczyli się przez naukę. I chcę, żebyście podjęli realne działania – apelowała na szczycie ONZ Thunberg.

