Pokazała, jak karmi piersią 14-miesięczne dziecko. „Przerażający świat mediów społecznościowych”

„Kiedy zawstydzanie ludzi ze względu na to, w jaki sposób wyglądają stało się normalne?” – zapytała Marcia Leone we wpisie w mediach społecznościowych. „»Biedna dziewczyna powinna coś zjeść «, »To nie jest normalne ciało«, »Idź zjeść lody«” – wymieniła komentarze, które otrzymywała od internautów.

„Jestem szczęśliwą, kochającą mamą dwójki dzieci, która ma bardzo zdrowe podejście do jedzenia, ćwiczeń i ciała. I wychowuję moje dzieci w taki sposób, by kochały swoje. To ciało rosło, rodziło i karmiło dwie miłości mojego życia. Jestem duma z tego ciała. Tak jak wy powinniście być dumni ze swoich” – stwierdziła Marcia Leone.

Blogerka zwróciła się także do osób, które w mediach społecznościowych publikują oceniające komentarze. „Może zanim napiszesz po prostu zadaj sobie pytanie, czy powiedziałbyś te rzeczy swojej córce, matce, siostrze? (…) Wykorzystaj energię do zrobienia czegoś dobrego. Bądź przykładem dla naszych dzieci – mają przed sobą całe życie w tym przerażającym świecie mediów społecznościowych” – zakończyła.

