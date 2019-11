Para straciła 12 dzieci w ciągu 3 lat. „Przeszliśmy prawdziwe piekło”

Amanda Gordon i Robert Beaton z miasteczka Dreghorn w North Ayrshire w Szkocji, stracili dwanaścioro dzieci w ciągu trzech lat. W rozmowie z mediami kobieta przyznała, że poroniła aż jedenaście razy. – To odcisnęło ogromne piętno na mojej psychice. Teraz czuję się, jakbym była pozbawiona uczuć. Nie potrafię się z niczego cieszyć, każdy kolejny dzień jest dla mnie niezwykle trudny – opowiadała.

Do ostatniego poronienia doszło przed kilkoma tygodniami. Lekarze zdiagnozowali u 34-latki obustronną ciążę pozamaciczną bliźniaczą. Płody zostały uwięzione w jajowodach kobiety. Jej partner Robert Beaton dodaje, że każde kolejne poronienie jest dla niego wyjątkowo smutnym doświadczeniem. – Przeszliśmy prawdziwe piekło. Nadal nie wiem, dlaczego Amandzie nie udaje się donosić ciąży. Nie chcemy winić NHS, otrzymaliśmy od lekarze bardzo dużą pomoc, jednak system badań nad poronieniami jest bardzo niedofinansowany. Przez to nie możemy się dowiedzieć, co w naszym przypadku jest problemem. Ale dotyczy on nie tylko nas – co czwarta ciąża w Szkocji kończy się poronieniem. Te szokujące statystyki to znak, że powinniśmy natychmiast podjąć jakieś działania. Dlatego chcemy skierować petycję do sekretarz gabinetu zdrowia Jeane Freeman, aby zwrócić uwagę na problem – tłumaczył mężczyzna.

Amanda i Robert są rodzicami czwórki dzieci: 16-letnich bliźniaków Michaela i Calluma, 14-letniego Erina i 9-letniej Darcy.

