Modelka została postrzelona w głowę, na jej ciele były liczne rany. Odnalazła ją matka

Jak informuje New York Post, powołując się na lokalne raporty, 23-letnia meksykańska modelka i trenerka fitness została postrzelona w głowę. Co więcej, kobieta miała także zostać wielokrotnie dźgnięta. Nie przeżyła. Do tragicznego zdarzenia doszło w jej własnym domu.

Bestialska zbrodnia wyszła na jaw, gdy matka Alondry Getsemani Villasenor poszła sprawdzić, co dzieje się z jej córką, która nie odebrała kilku telefonów. Brak kontaktu z dorosłym dzieckiem zaniepokoił kobietę do tego stopnia, że postanowiła interweniować. Wtedy też dokonała makabrycznego odkrycia. Pocisk i dwie małe torebki Zgodnie z wstępnymi ustaleniami śledczych, meksykańska modelka, w chwili, w której jej ciało znalazła matka, nie żyła od co najmniej 24 godzin. Została zamordowana we własnym domu w Tijuanie w Meksyku. Została zastrzelona, a na jej ciele było wiele ran. Policja na miejscu zdarzenia znalazła pocisk i dwie małe torebki, które prawdopodobnie zawierały marihuanę. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez świadków, z domu zamordowanej miał odjeżdżać czerwonym samochodem mężczyzna, który jest podejrzewany o dokonanie zbrodni. Dotychczas nie dokonano żadnych aresztowań w sprawie. Nie wiadomo także, jaki był motyw sprawcy. Śledczy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Czytaj także:

Na Malcie aresztowano czołowego biznesmena. Chodzi o morderstwo dziennikarki?