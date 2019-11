Transseksualna „muxe” na okładce „Vogue’a”. Po raz pierwszy w 120-letniej historii magazynu

Na grudniowej okładce meksykańskiego, a także brytyjskiego wydania niezwykle prestiżowego magazynu modowego „Vogue” pojawi się Estrella Vazguez. To pierwszy taki przypadek w ponad 120-letniej historii gazety. Wysoka 37-letnia kobieta należy do społeczności Zapoteków, czyli grupy rdzennych mieszkańców Meksyku, zamieszkujących środkowo-wschodnią część obecnego stanu Oaxac. Z okładki „Vogue’a” spogląda ubrana w tradycyjny strój w kwiaty. Trzyma w ręce jaskrawo-różowy wachlarz. Jak Wam się podoba?

Jak się okazuje przygotowania do sesji rozpoczęły się już w sierpniu. To właśnie wtedy Estrella Vazquez została zaproszona wraz z kilkunastoma innymi przedstawicielkami „muxe” do wzięcia udziału w sesji fotograficznej. – Wszyscy mi gratulują. Nie wiem, trudno po prostu zrozumieć emocje, które odczuwam. To wszystko niemal sprawia, że ​​chce mi się płakać – powiedziała Estrella Vazquez.

Co oznacza termin „muxe”?

Jak informuje The Guardian, „muxes” to termin, który prawdopodobnie wywodzi się od hiszpańskiego słowa „mujer” oznaczającego kobietę. Określenie „muxes” stosuje się w odniesieniu do meksykańskiej społeczności transeksualnych kobiet – wyjaśnia Reuters. Jak zaznacza The Guardian, nie są prowadzone żadne statystyki dotyczące tej społeczności, ale zakłada się, że jej przedstawicielki można policzyć w setkach lub maksymalnie tysiącach.

