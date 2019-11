Zaopiekowała się nietypowym psem. „Z powodu brwi przypomina znaną artystkę”

W rosyjskim Bracku w obwodzie irkuckim nad rzeką Angarą znaleziono suczkę, która tułała się po ulicach miasta. Piesek, który przyszedł na świat zaledwie kilka tygodni wcześniej, trafił do schroniska. Uwagę wolontariuszy zwróciły dość nietypowe brwi. – Początkowo myślano, że mała po prostu się czymś ubrudziła, gdy nie miała domu. Kiedy próbowano ją umyć okazało się, że to po prostu brwi – opowiadała Oksana, obecna właścicielka suczki dodając, że brwi u jej pupili to znamiona, które suczka odziedziczyła najprawdopodobniej po rodzicach. – Jest cała biała, a w tych dwóch miejscach jej skóra jest całkowicie czarna. To natura zdecydowała, że mój pies wygląda tak, a nie inaczej – podkreśliła.

W schronisku suczka otrzymała imię Frida, ponieważ wolontariusze z uwagi na nietypowe brwi, dopatrzyli się podobieństwa do znanej meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Kiedy opublikowali jej zdjęcia w sieci, do adopcji zgłosiło się mnóstwo chętnych. Finalnie suczka trafiła do Oksany, która zmieniła jej imię na Betty. – Początkowo była bardzo przestraszona, ale z czasem przyzwyczaiła się do nas. Gdy na nią patrzę, zawsze się uśmiecham. Mam wrażenie, że mam najlepszego psa na świecie i kompletnie nie wyobrażam sobie życia bez niej – dodała Rosjanka.

Czytaj także:

Pies, który wygląda jak lew. Jego kariera dopiero nabiera tempa