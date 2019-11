Pies wykopał dziurę w ogrodzie. Właściciel odciął mu za to przednie łapy

Właścicielem psa, który wabi się True, był uzależniony człowiek. Pod wpływem środków odurzających odciął zwierzęciu dwie przednie łapy. Była to okrutna „kara” za to, że zwierzę wykopało dół w ogrodzie. True miał niezwykle silną wolę walki. Okaleczony zbliżył się do domu sąsiadów, których szybka interwencja przyczyniła się do tego, że pies przeżył. Życie czworonoga całkowicie się odmieniło. Teraz opiekują się nim kochający właściciele.

– Nawet nie szukałam psa, bo mamy już dwa, ale śledzę akcje ratunkowe na Facebooku. Pojawiło się tam zdjęcie True wraz z opisem tego, co przeżył – powiedziała Erin. – Pies wykopał dziurę w ogrodzie, a jego właściciel odciął mu dwie przednie nogi. Zmarł później z powodu przedawkowania. (…) To absolutnie złamało mi serce – dodała kobieta, która zapragnęła przygarnąć True. Stan zdrowia psa wymaga specjalnego traktowania. Właściciele często go noszą, ponieważ zwierzę szybko się męczy. True każdego dnia walczy. By sprawniej się poruszać, korzysta ze specjalnego wózka.

Czytaj także:

Przywiązana łańcuchem suczka walczyła o życie szczeniąt. „Jej oczy mówią wszystko”