Przerażający upadek akrobatki w cyrku. Spadła z wysokości 11 metrów

Jak informuje The Telegraph, do wyglądającego groźnie incydentu doszło podczas Zippos Christmas Circus Show. Przed rozentuzjazmowanym tłumem 35-letnia Jackie Louise Armstrong wykonywała akrobacje w powietrzu. W pewnym momencie „wyślizgnęła się z uprzęży” i spadła z wysokości 36 stóp, czyli około 11 metrów. Personel natychmiast rzucił się w stronę akrobatki, która nie podnosiła się ze sceny. Publiczność została poproszona o opuszczenie namiotu, w którym odbywał się pokaz. Armstrong została przetransportowana do szpitala. Jej obecny stan nie jest znany – informuje The Telegraph.

Rzecznik Zippos Circus powiedział, że Jackie Armstrong jest artystką cyrkową z 10-letnim doświadczeniem. Założyciel i dyrektor Circus Martin Burton podkreślał, jak ważnym ogniwem dla cyrkowej społeczności jest akrobatka. – Jackie jest bardzo doświadczoną artystką, którą cenimy jako część naszej rodziny cyrkowej – zaczął. – Oczywiście jesteśmy zaniepokojeni tym, co się wydarzyło. Oferujemy jej i jej rodzinie pełne wsparcie – dodał Burton.

