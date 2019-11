Mieli wziąć ślub, doszło do morderstwa. Wszystko wyszło na jaw za sprawą rachunku z KFC

Chase Hargrove i Anna Repkina planowali wspólną przyszłość. 30-letni mężczyzna jakiś czas temu oświadczył się swojej 3 lata młodszej ukochanej. Nic nie zapowiadało tragedii, która się wydarzyła. Dwa lata temu Hargrove bestialsko zamordował narzeczoną.

Śledczy twierdzą, że mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę, a następnie wypłacił z jej konta 800 dolarów. Z ustaleń lokalnych gazet wynika, że mężczyzna prowadził podwójne życie. Nie był uczciwy w stosunku do swojej narzeczonej. Z Repkiną miał poznać się za pośrednictwem internetu i przekonał ją, by przeprowadziła się z Moskwy do Oregonu. W tym samym czasie mężczyzna miał być także związany z inną kobietą.

Śledztwo i rachunek z KFC

Ciało zamordowanej zostało znalezione bez żadnych dokumentów, które mogłyby ułatwić ustalenie jej tożsamości. W pobliżu zwłok znajdowała się torba z KFC, w której odnaleziono „paragon dla Kevina Thomasa” – podaje New York Post. Mężczyzna przekazał śledczym, że „podzielił się posiłkiem z Hargrove, który pożyczył jego broń i jej nie zwrócił”. Chase Hargrove został aresztowany trzy dni później. Nie przyznał się do zamordowania swojej narzeczonej. Za morderstwo grozi mu co najmniej 25 lat więzienia.

Czytaj także:

Pies wykopał dziurę w ogrodzie. Właściciel odciął mu za to przednie łapy