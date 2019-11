Zakochał się w chłopaku swojej córki, zostawił dla niej partnera. Zamieszkają wszyscy razem

Barrie i Tony Drewitt-Barlow zostali pierwszymi (oficjalnymi) homoseksualnymi ojcami w Wielkiej Brytanii dwadzieścia lat temu, ale pobrali się w 2014 roku. Szacuje się, że ich majątek wynosi około 40 milionów funtów. Po 32 latach wspólnego życia mężczyźni ogłosili, że mają zamiar się rozstać. Decyzję w tej sprawie miał podjąć 50-letni Barrie. Powód? Mężczyzna zakochał się w chłopaku swojej córki. Scott Hutchison ma obecnie 19 lat i jak twierdzi, nigdy nie ukrywał tego, że jest osobą biseksualną. Barrie Drewitt-Barlow podkreślił, że „nie ma kryzysu wieku średniego, a to, co poczuł do partnera swojej córki jest szczere i prawdziwe”.

Mężczyzna tłumaczył, że jego miłość do Tony'ego zamieniła się w przyjaźń. – Nie czuję już tego, co kiedyś. Między nami coś się wypaliło, że nadal żyjemy w przyjaźni – podkreślił. Jak się okazuje, relacje między panami są tak dobre, że postanowili razem zamieszkać. W jednym domu oprócz nich będzie mieszkać piątka ich dzieci oraz Scott Hutchison.

Tony Drewitt-Barlow zaznaczył, że nie jest to dla niego żaden problem i cieszy się z nowego związku swojego byłego partnera. Wystąpił nawet w roli mediatora, gdy 51-latek oznajmił swojej córce, że spotyka się z jej chłopakiem. – Saffron na początku nie mogła tego zrozumieć, była bardzo zła. Ale widzi, że wszyscy są szczęśliwi i rozumie to – wyjaśnił. Mężczyzna dodał, że nie obawia się krytycznych komentarzy pod adresem swojej rodziny, ponieważ najważniejsze jest dla niego jej własne szczęście.

