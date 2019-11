Dramatyczne lądowanie małego samolotu. Nagranie z kokpitu trafiło do sieci

Do zdarzenia doszło dwa tygodnie temu na North Perry Airport w Pembroke Pines na Florydzie – informuje NBC 2, powołując się na ustalenia CNN. Pilot miał duże problemy przy podejściu do lądowania. Gdy mały samolot dotknął kołami pasa lotniska, mężczyzna stracił panowanie nad maszyną, która przewróciła się na bok. Na szczęście pilot przeżył, nie odnosząc poważnych obrażeń. Został jednak przewieziony do szpitala, żeby lekarze mogli wykonać niezbędne badania. Pilot miał być jedyną osobą na pokładzie podczas lotu.

To jak dramatycznie wyglądała sytuacja można zobaczyć na nagraniu z kokpitu. Film został opublikowany we wtorek 26 listopada 2019 roku w serwisie YouTube. Na trwającym kilkadziesiąt sekund nagraniu zostały zarejestrowane trudności, które wystąpiły podczas lądowania. Nie wiadomo, co było przyczyną wystąpienia komplikacji przy manewrze. Do ustalenia pozostaje czy zawiodły sprawy techniczne, czy do zdarzenia doprowadził błąd pilota.

Czytaj także:

Piorun uderzył tuż obok samolotu. Niezwykłe zdjęcie trafiło do sieci