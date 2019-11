Królowa Elżbieta abdykuje? Za murami pałacu miała się odbyć rozmowa na ten temat

93-letnia monarchini rozważa złożenie rezygnacji w wieku około 95 lat – podaje New York Post. Warto zauważyć, że takie spekulacje pojawiały się w sferze medialnej już w przeszłości. – Jej Wysokość ma na względzie swój wiek i chce się upewnić, że kiedy nadejdzie czas, przekazanie korony przebiegnie bezproblemowo – stwierdził anonimowy informator, którego słowa cytuje New York Post.

„Za murami pałacu został na nowo”...

New York Post, powołując się na ustalenia The Sun, poinformowało także, że za „murami pałacu został na nowo podniesiony temat ustąpienia królowej, gdy ta skończy 95 lat”. – To, że książę Karol przejmie obowiązki królowej jest planowane już od pewnego czasu – stwierdziło anonimowe źródło zbliżone do pałacu. Dodano, ze sprawa jest „w toku”. Jak podano, królowa już od miesięcy ogranicza swoje obowiązki i działalność, przekazując konkretne zadania Karolowi.

Królowa Elżbieta II jest obecnie najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Pierwszy w kolejności do tronu jest właśnie książę Karol, na kolejnym miejscu książę William. Na trzecim miejscu zaś znajduje się książę Jerzy – syn Williama i Kate.

