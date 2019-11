Urodził się z bujną czupryną. Według rodziców wygląda jak postać z bajki

Sara Morris i Joshua Jones mieszkają w angielskim Helsworth. Pięć miesięcy temu małżeństwo zostało rodzicami, a ich dzieckiem zainteresowały się lokalne media, w tym „Mirror”. Wszystko za sprawą nietypowego wyglądu małego Oscara, który przyszedł na świat z włosami liczącymi pięć centymetrów długości. Fryzura wciąż się rozrastała, a chłopiec pierwszą wizytę u fryzjera zaliczył mając osiem tygodni. Jego wygląd wzbudza zainteresowanie nie tylko internautów, ale również przypadkowych pieszych, którzy spotykają go na spacerach z rodzicami. – Ludzie na ulicy podchodzą do nas i komentują piękne, gęste włosy Oscara – przyznała matka dziecka.

Rodzice szybko spostrzegli, że ich syn wygląda jak Mowgli, czyli postać z książki „Księga dżungli”, która doczekała się animowanych i filmowych ekranizacji. Wciąż zastanawiają się też, dlaczego ich dziecko urodziło się z tak bujną czupryną. – Naprawdę nie mogliśmy uwierzyć w to, ile miał włosów gdy się urodził. To nie jest coś, co widujesz na co dzień – stwierdziła Morris. Dodała, że chociaż zarówno ona, jak i jej mąż, mają brązowe włosy, ale fryzura ich dziecka i tak bardziej przypomina włosy ojca.

