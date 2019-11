Zabójstwo Abril Perez Sagaón. W odpowiedzi feministki dewastowały stolicę

Sagaón została zastrzelona w poniedziałek 25 listopada. Jej mąż Juan Carlos García, były dyrektor krajowego oddziału Amazona, do tej pory nie skomentował sprawy publicznie. Para była w trakcie zażartej bitwy rozwodowej, a Garcia niedawno wyszedł z aresztu za kaucją. Był oskarżany o stosowanie przemocy w stosunku do żony.

Kobieta przed sądem zeznawała, że mąż w styczniu tego roku pobił ją kijem baseballowym i próbował zabić. Przed procesem mężczyzna spędził w areszcie 10 miesięcy, jednak na początku listopada został wypuszczony, a zarzuty zmieniono z usiłowania morderstwa na przemoc domową. Sędzia stwierdził, że gdyby García rzeczywiście chciał zabić małżonkę, to w tamtych okolicznościach by to zrobił.

Sagaón uzyskała sądowy zakaz zbliżania się i walczyła o prawo do opieki nad trójką dzieci. Według relacji członków jej rodziny, w ten poniedziałek na krótko przyjechała do stolicy, by pojawić się na spotkaniu z prawnikami. Kiedy wracała na lotnisko, do jej samochodu podjechał motocyklista, który oddał serię strzałów, zabijając kobietę. Do tej pory nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów.

Meksykańskie aktywistki od dawna podnoszą, że władze kraju robią za mało, by chronić kobiety tkwiące w przemocowych związkach. Dla zwrócenia uwagi na problem ukuto termin „femicide”, czyli „kobietobójstwo”.

Na domiar złego, Abril Pérez Sagaón zamordowana została dokładnie w ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Tego dnia w całym Meksyku zorganizowano demonstracje, mające zwrócić uwagę opinii publicznej na problem. Podczas najostrzejszych manifestacji w stolicy kraju feministki dewastowały popularne atrakcje turystyczne, wypisując na nich hasła wzywające do działania.

Czytaj także:

Serialowa „Supergirl” ofiarą przemocy domowej. Wyznanie Melissy Benoist