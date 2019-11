Zamachowiec z Londynu był skazany za terroryzm. Wyszedł warunkowo

Szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Neil Basu poinformował, że Usman Khan został skazany w 2012 roku za przestępstwa związane z terroryzmem. Mężczyznę warunkowo zwolniono z więzienia w grudniu 2018 roku. Policja podała ponadto, że Khan mieszkał w hrabstwie Staffordshire w środkowej Anglii.

W wyniku ataku terrorystycznego, do którego doszło w piątek na London Bridge, zginęły dwie osoby - kobieta i mężczyzna, a trzy - mężczyzna i dwie kobiety, zostały ranne. Basu poinformował, że atak rozpoczął się w budynku Fishmongers' Hall, gdzie odbywała się konferencja na temat wymiaru sprawiedliwości. Później napastnik atakował nożem ludzi na Moście Londyńskim. Mężczyzna miał na sobie coś, co wyglądało jak ładunek wybuchowy, jednak prawdopodobnie była to atrapa. 28-latek został zastrzelony przez policjantów.

Czytaj także:

Atak terrorystyczny w Londynie. BBC: Nie żyją dwie osoby i napastnik