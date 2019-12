Polak okrzyknięty bohaterem Londynu. Są już MEMY z „Kapitanem Narwalem”

Przypomnijmy, trzech mężczyzn powaliło w piątek na ziemię zamachowca z Londynu, który wcześniej ranił śmiertelnie dwie osoby. Jeden z bohaterów nagrania, które krąży dziś w mediach społecznościowych to Polak. Kucharz z Fishmongers' Hall zdjął ze ściany restauracji kieł narwala i pobiegł w kierunku napastnika.

Polak, który użył kła narwala, aby zatrzymać zamachowca, staje się bohaterem w mediach. Głównie z powodu nietuzinkowej broni, jakiej postanowił użyć w tym celu. Początkowo nie było wiadomo, skąd mężczyzna wziął kieł narwala. „The Times” podał przed południem, że Polak o imieniu Łukasz zdjął nietypowy przedmiot ze ściany restauracji Fishmongers' Hall, w której pracuje.

„Prawdziwi bohaterzy”

„Ci kolesie są niesamowici. Terrorysta zabił już 2 osoby, inne ranił, a oni ścigają z kłem wieloryba i gaśnicą. Ma na sobie (sprawca – red.) kamizelkę z ładunkami, jednak mężczyźni nie wiedzą, że nie jest prawdziwa. Niesamowite. Prawdziwi bohaterzy” – napisał na Twitterzedziennikarz BBC Dan Walker, zamieszczając nagranie z Mostu Londyńskiego.

Na filmie widać, jak trzech mężczyzn goni sprawcę i w końcu powala go na ziemię. Do swojej obrony używają tylko gaśnicy i kła narwala. Jak podał z kolei inny dziennikarz, Piers Morgan, mężczyzna, który uzbrojony był w nietypową broń był Polak. „Facet z kłem wieloryba to Polak, szef kuchni o imieniu Łukasz. Warto zwrócić na to uwagę, zanim następnym razem ktoś powie: » Wpuszczamy do tego kraju zbyt wielu mieszkańców Europy Wschodniej«” – czytamy.

Czytaj także:

Zamach w Londynie. Skąd Polak miał kieł narwala? Już wszystko jasne