Włoski dziennik: Papież Franciszek przeszedł w tajemnicy zabieg

Wydawana w Rzymie gazeta podkreśla, że pobyt papieża w klinice utrzymywany był przez Watykan w tajemnicy, choć on sam publicznie przyznał, że będzie musiał się poddać zabiegowi. W zeszłym roku w trakcie rozmowy z więźniami osadzonymi w zakładzie Regina Coeli Ojciec Święty stwierdził: „W moim wieku pojawiają się zaćmy i nie widać dobrze rzeczywistości. W przyszłym roku muszę się poddać operacji” . Od tamtej pory spekulowano, kiedy zostanie przeprowadzony zabieg, a Watykan unikał udzielenia oficjalnej informacji.

Zaćma (katarakta) to mętny lub nieprzezroczysty obszar na krystalicznej soczewce oka, który rozwija się z czasem. To jedna z najczęściej występujących przyczyn problemów ze wzrokiem u osób po 40. roku życia i właśnie w tym wieku na ogół zaczyna się rozwijać. Niestety, diagnozowanie zaćmy bywa trudne i często wykrywana jest dopiero w zaawansowanym stadium. To dlatego, że katarakta nie boli, a jej objawy na początku są subtelne, więc pacjent powoli przyzwyczaja się do coraz większych problemów z widzeniem.

Zabieg usunięcia zaćmy trwa około 20 minut, odbywa się po znieczuleniu o działaniu miejscowym za pomocą specjalnych kropli. Operacja przeprowadzana jest laserowo.

