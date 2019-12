Melania Trump pokazała wnętrza Białego Domu. Tak będzie wyglądał przez święta

„»Duch Ameryki« świeci w Białym Domu! Z przyjemnością dzielę się tym pięknym pokazem patriotyzmu, aby każdy mógł doświadczyć piękno okresu bożonarodzeniowego”– napisała Melania Trump na Twitterze, dołączając krótkie nagranie, które już na osiem godzin po publikacji wyświetlono niemal 500 tys. razy. Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych pokazała także zdjęcia wnętrz Białego Domu, który został przyozdobiony dekoracjami świątecznymi.

„Skala jest ogromna”

Mierząca niemal 5,5 metrów choinka została już kilka dni temu przywieziona do Waszyngtonu z Pitman w Pensylwanii. To najbardziej eksponowane drzewko świąteczne w Białym Domu, więc nic dziwnego, że Melania Trump odebrała je osobiście. Pierwsza Dama nie ograniczyła się jednak do powitania osób przywożących choinkę, a od miesięcy pracowała nad ogólną koncepcją dekoracji.

Przygotowania do świąt rozpoczęły się w Białym Domu już w lipcu. Cytowana przez Time Coleen Christian Burke, która ma wieloletnie doświadczenie w szykowaniu ozdób dla mieszkańców domu prezydenckiego podkreśliła, że co roku organizowanie dekoracji jest „spektaklem” bez względu na to, kto akurat sprawuje władzę. – To jak Boże Narodzenie na sterydach. Skala jest ogromna – podsumowała. Patrząc na efekt końcowy działań pracowników oraz Melanii Trump, trudno z nią polemizować.

