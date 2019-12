Wściekła matka rzuciła swoim dzieckiem w policjantkę. Uniknęła więzienia

Kirsty Bearfield odwiedził pracownik socjalny. Poinformował kobietę, że tymczasowo ma przekazać swoje dzieci pod opiekę ich ojca. To właśnie on miał sprawować nad nimi kontrolę. W akcie wściekłości Kirsty Bearfield rzuciła swoim dzieckiem w funkcjonariusza policji – podaje The Sun. Zrobiła to z taką siłą, że funkcjonariuszka zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Kobieta podniosła ręce i złapała dziecko, które leciało w jej stronę. Udało jej się je chwycić w taki sposób, że dziecko nie odniosło żadnych poważnych obrażeń. Inaczej jednak było w przypadku policjantki. Gdy dziecko leciało w jej stronę, gwałtownie odsunęła do tyłu głowę, żeby nie zderzyć się z główką dziecka. Momentalnie kobieta zaczęła odczuwać „dyskomfort”. Jej stan był na tyle poważny, że odwiedziła wielu specjalistów. Konieczne było także przeprowadzenie operacji. Jak informuje The Sun, wciąż ma problemy zdrowotne. Kobieta była zmuszona zrezygnować z pracy. Twierdzi, że została „okradziona z możliwości bycia matką”, ponieważ nie mogła przytulić własnego dziecka w dniu, w którym rozpoczynało szkołę podstawową.

Kirsty Bearfield została skazana na 12 miesięcy więzienia, w zawieszeniu na 18 miesięcy.

