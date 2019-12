Gwałcił ją kilka razy dziennie. Po latach spotkała go w programie telewizyjnym

Po tym, jak bojownicy ISIS zaatakowali iracki Sinjar, kilkaset kobiet trafiło do niewoli. Jazydki zostały później sprzedane, a ich dramat obrazuje to, co działo się z Ashraq Haji Hamid, która była gwałcona kilka razy dziennie.