Była wybrana „Nauczycielką Roku”. Teraz zatrzymano ją za seks oralny z uczniem

O sprawie poinformował portal New York Post. Randi Chaverria jeszcze do niedawna uczyła przedmiotów ścisłych w szkole średniej w Round Rock na terenie stanu Teksas. 36-latka pracowała w placówce od sześciu lat i osiągała tam niemałe sukcesy. W maju została doceniona za swoje kompetencje oraz dobre wyniki dydaktyczne i i mogła poszczycić się tytułem drugiej „Nauczycielki Roku” w całym okręgu. Te osiągnięcia pójdą w niepamięć za sprawą skandalu z nastoletnim uczniem w roli głównej.

Wymieniali wiadomości

Jeden z uczniów doniósł na policję, że nauczycielka w październiku dwukrotnie uprawiała z nim seks oralny. Do stosunku miało dojść w klasie po lekcjach, a lektura wiadomości wymienianych między 36-latką a nastolatkiem stanowi potwierdzenie, że do takich bliższych relacji faktycznie dochodziło. Kobieta została zatrzymana i sama zrezygnowała ze stanowiska nauczycielki. Po wpłaceniu kaucji zwolniono ją do domu, gdzie pozostaje jej oczekiwanie na proces.

