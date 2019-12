Fiorella to charcik włoski. Jej filmy i zdjęcia zapamiętacie na długo

Poznajcie Fiorellę. Suczka ma osiem lat i stała się prawdziwą sensacją internetu. Właścicielka czworonoga Brittany Niewdach postanowiła założyć psu konto na Instagramie w 2017 roku. Nie trzeba było długo czekać, aby pojawili się pierwsi obserwatorzy. Od tego czasu Fiorella zyskała ponad 67 tys. followersów. Co przyciąga użytkowników mediów społecznościowych? Z pewnością jest to niecodzienny wygląd zwierzęcia, które nie może utrzymać... języka za zębami.

Charciki włoskie...

Czym charakteryzują się charciki włoskie? To rasa psów zaliczana do grupy chartów. Są to małe czworonogi, które osiągają maksymalnie około 40 centymetrów wysokości, a ich waga zazwyczaj nie przekracza 5 kilogramów. Jeżeli chodzi o usposobienie tych psów, zwierzęta te są łagodne i aktywne. Jak zaznacza Daily Mail, przedstawiciele charcików włoskich często zmagają się z problemami z uzębieniem. W wyniku różnych dolegliwości tracą zęby, co powoduje, że ich języki, po prostu wypadają im z pyszczków.

