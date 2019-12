Rodzina zamachowca z Londynu wydała oświadczenie. „Jesteśmy zasmuceni i zszokowani”

Oświadczenie rodziny zamachowca zostało przekazane przez londyńskie Metropolitan Police Service.

„ Jesteśmy zasmuceni i zszokowani tym, co zrobił Usman. Całkowicie potępiamy jego działania i pragniemy złożyć kondolencje rodzinom ofiar, które zginęły, i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim rannym ” – czytamy w oświadczeniu. – „Chcielibyśmy prosić o uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym trudnym okresie” – prosi rodzina Usmana Khana.

Wcześniej oświadczenie wydał Łukasz, Polak, który wraz z innymi ludźmi okrzykniętymi bohaterami walczył z zamachowcem improwizowaną bronią.

Atak nożownika w Fishmonger's Hall

W wyniku ataku terrorystycznego, do którego doszło w piątek na London Bridge, zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna, a trzy – mężczyzna i dwie kobiety, zostały ranne. Atak rozpoczął się w budynku Fishmongers' Hall, gdzie odbywała się konferencja na temat wymiaru sprawiedliwości. Później napastnik atakował nożem ludzi na Moście Londyńskim. Napastnik miał na sobie coś, co wyglądało jak ładunek wybuchowy, jednak prawdopodobnie była to atrapa. 28-latek został zastrzelony przez policjantów.

Usman Khan

Szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Neil Basu poinformował, że Usman Khan został skazany w 2012 roku za przestępstwa związane z terroryzmem. Mężczyznę warunkowo zwolniono z więzienia w grudniu 2018 roku. Policja podała ponadto, że Khan mieszkał w hrabstwie Staffordshire w środkowej Anglii.

Informację o tym, że to Daesh stoi za zamachem w Londynie podała związana z islamistami Agencja Prasowa Amak. Jak twierdzi tzw. Państwo Islamskie, atak na Moście Londyńskim był odpowiedzią na apel o dokonywane ataków w krajach międzynarodowej koalicji walczącej z terroryzmem.

