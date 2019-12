PewDiePie: Mój dom został okradziony. Zabrali 90 proc. rzeczy

„Nasz dom padł ofiarą włamywaczy, którzy zabrali 90 procent moich kosztowności, od biżuterii do luksusowych towarów i specjalnych przedmiotów, które kolekcjonowałam przez lata. Zabrali wszystko” – napisała na Instagramie Marzia Kjellberg. „Wiem, że to bardzo materialistyczne i powinnam być zadowolona z tego, co mi zostało. Ale nie mogę ukryć szoku i smutku związanego z tym, że po prostu wszystko mi zabrali” – dodała.

W swoim stylu na wieść o włamaniu zareagował PewDiePie. Zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym ma na sobie maskę i coś, co wydaje się być kijem bejsbolowym. „Powiem dzieciom, że to ten facet włamał się do mojego domu” – napisał youtuber. Felix Kjellberg odniósł się też do włamania w swoim nowym nagraniu na YouTube. – Co to był za tydzień. Najpierw, tutaj w Wielkiej Brytanii, mój dom zostaje zalany – czysta panika przez ostatnich kilka dni. Później moje miejsce w Japonii zostało okradzione i wzięli wszystkie nasze rzeczy – epickie – powiedział.

O zalaniu ich domu w Wielkiej Brytanii pisała też wcześniej Marzia Kjellberg. Pokazała nawet na InstaStory nagrania pokazujące zniszczenia, jakie wywołał ulewny deszcz w domu pary. „Nasz ogród zniknął. Cały dom jest otoczony głęboką wodą i potrwa trochę, zanim ktoś będzie mógł wejść do środka. Po prostu modlę się, żeby przestało padać” – pisała. Pokazała także wideo, na którym widać, jak woda wpływa do garażu pary, a ona stara się usunąć ją wiadrami. „Staraliśmy się uzyskać pomoc przez cały tydzień, ale najwyraźniej nikt nie może pomóc na to, że woda ściekowa naszych sąsiadów przelewa się do naszego domu” – pisała, gdy woda zaczęła sięgać jej do kolan.

Czytaj także:

Dorośli uważają Thunberg za „wściekłą”? 16-latka odpowiedziała