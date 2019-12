Policja „aresztowała” ptaka. W celi dostał chleb i wodę

„Ten ptak usiadł na ramieniu złodzieja, którego aresztowaliśmy za kradzież w sklepie. Nie mamy klatki dla ptaków, więc zwierzę musiało nocować w celi. Jego właściciel wyraził na to zgodę” – czytamy we wpisie policji na Instagramie. Funkcjonariusze poinformowali również, na jakim etapie jest śledztwo dotyczące zwierzęcia. „Ptak nie został przesłuchany. O ile wiemy, jest niewinny” – dodano, zamieszczając rozbawioną emotikonę. Do postu dołączono zdjęcie, na którym widać „aresztowanego” ptaka.

„Aresztowany ptak” mógł liczyć na troskliwą opiekę funkcjonariuszy. Jak informuje Time, policjanci mieli mu podać chleb i wodę, aby dobrze czuł się na komisariacie. „Uwolnić go”, „Funkcjonariusze są wspaniali. Świetnie się nim zaopiekowali”, „Mam nadzieję, że z ptakiem wszystko w porządku” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Co ciekawe, organizacja informacyjna RTV Utrecht, przekazując wiadomość o zatrzymaniu ptaka zamazała mu oczy, aby nie naruszać jego anonimowości. Jedno jest pewne – historię tego zwierzęcia śledzą tysiące ludzi na całym świecie.

Czytaj także:

Fiorella to charcik włoski. Jej filmy i zdjęcia zapamiętacie na długo