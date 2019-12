Żółta peleryna i fuksjowe elementy. Tak wyglądała Melania Trump podczas spotkania z Elżbietą II

Przywódcy 29 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pojawili się w Londynie, żeby uczcić 70. rocznicę powołania organizacji, utworzonej, by zapewniać bezpieczeństwo i pokój w obszarze euroatlantyckim. We wtorek 3 grudnia 2019 roku na chwilę przed godziną 19 na Twitterze pojawiło się krótkie nagranie ukazujące, jak Andrzej Duda razem z małżonką podjeżdżają pod Pałac Buckingham. Para prezydencka wzięła udział w spotkaniu z królową Elżbietą II, która zaprosiła przywódców biorących udział w szczycie NATO. Do siedziby monarchini przyjechał także Donald Trump, któremu towarzyszyła żona Melania.

Jak prezentowała się Melania Trump?

Uwagę mediów oprócz merytorycznych aspektów spotkania, przykuła stylizacja Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych. Melania Trump na spotkanie z królową wybrała stylizację w odważnych kolorach. Miała na sobie płaszcz przypominający pelerynę w żółtym kolorze. Długość kreacji była dostosowana do wydarzenia – płaszcz sięgał do połowy łydki. Spod żółtej kreacji Melanii Trump wystawały fuksjowe rękawy. Stylizację uzupełniały buty w tej samej barwie. Jak zwykle Melania Trump błyszczała u boku męża w nienagannym makijażu i precyzyjnie ułożonej fryzurze.

Czytaj także:

W Pałacu Prezydenckim jest już choinka. Agata Kornhauser-Duda postawiła na czerwień